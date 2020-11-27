В Украине откладывется повышение зарплат учителям до 6,5 тысячи гривен, из-за нехватки денег в связи в эпидемией коронавируса. Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу "Право на власть".

Министр отметил, что действительно есть постановление, которое предусматривает повышенждаь ие зарплат в разы, но добавил, что в разгар пандемии невозможно это обеспечить, так как приоритетнее будет поддержать медиков.

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Марченко также отметил, что в Украине сейчас происходит "шоковые вливания в экономику", которые и влияют на инфляцию, но заверил, что перенос повышения зарплат - временный и, уже в начале 2021 года будут введенны минимальные зарплаты в 6,5 тысяч гривен.

Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен

Также он отметиол, что соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса на карантине.

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