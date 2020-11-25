В среду, 25 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин. Об этом сказано в его Telegram-канале.

Украинцы, которые из-за локдауна столкнутся с возможным закрытием бизнеса, получат материальную помощь в размере восемь тысяч гривен.

По нашим расчетам программой в случае усиления карантина смогут воспользоваться более миллиона украинцев, а общий объем по этому направлению составит 10 миллиардов гривен.

Кроме того, если локдаун будет введен, то работодатели смогут получить до восьми тысяч гривен одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сократится из-за локдауна.

Инициативы по ЕСВ. Предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. Для около 120 тысяч юридических лиц будет заложено почти 1,5 миллиарда гривен. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, будут освобождены почти 200 тысяч физических лиц - предпринимателей 1-й группы.

Такие предложения будут направлены для рассмотрения в Верховную Раду.

Напомним, в Украине резко "упало" количество тестирований на COVID-19. А Шмыгаль назвал пункты "плана Б" по локдауну в Украине.