Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса на карантине [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Проект зарегистрированы под №4429 и №4430. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
На данный момент тексты проектов законов отсутствуют. Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.
Президент определил данные законопроекты как неотложные.
Ранее Шмыгаль уже рассказывал о "пакете помощи" для бизнеса на время карантина.
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