Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Проект зарегистрированы под №4429 и №4430. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

На данный момент тексты проектов законов отсутствуют. Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Президент определил данные законопроекты как неотложные.

Ранее Шмыгаль уже рассказывал о "пакете помощи" для бизнеса на время карантина.