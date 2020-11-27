Новый антирекорд: COVID-19 продолжает убивать украинцев [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 16 218 пациентов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11909 человек. За сутки умерли еще 192 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 326238 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8843 украинцев.
Ранее Степанов заявил, что украинцев предупредят о введении локдауна.
по теме
Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек
От COVID-19 скончался Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев
По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев коронавируса
По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Украине зарегистрировано 545 689 случаев коронавируса
По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса