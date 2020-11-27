По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 16 218 пациентов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11909 человек. За сутки умерли еще 192 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 326238 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8843 украинцев.

Ранее Степанов заявил, что украинцев предупредят о введении локдауна.