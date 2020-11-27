Турецкий "Галатасарай" активно работает над подписанием 24-летнего форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.

Футбольный клуб из Стамбула начал поддерживать связь с агентом, у которого сохраняются хорошее связи на бельгийском трансферном рынке, что поможет "Галатасараю" договорится с грантом.

Отмечается, что представители стамбульского клуба намерены лично связаться с Романом Яремчуком, чтобы подтвердить его желание перейти в Турцию. Если украинец не поменял своего мнения, то вскоре вполне может стать игроком турецкой Суперлиги.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины по футболу и английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко может перейти в турецкий "Фенербахче".