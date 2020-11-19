Сборная Украины по футболу попала во вторую корзину группового этапа Чемпионата мира 2020 года. Об этом сообщает We Global Football.

Состав определялся по итогам рейтинга ФИФА, на который, в том числе, влияли матчи Лиги наций. Процедура жеребьевки запланирована на 7 декабря. Отборочный турнир начнется в марте 2021 года. При этом, не состоявшийся поединок со сборной Швейцарии не повлияет на статус команды Украины.

Отмечается, что общий состав корзин ЧМ-2020 выглядит таким образом:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия. Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

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