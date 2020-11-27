В Польше с ножом напали на студентов из Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, в Польше, в Жешуве на двух украинских студентов напали с ножом. Об этом сообщает wiadomosci.pl.
Оба получили серьезные ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве. Полиция пока не установила подозреваемых и определяет ход событий.
По данным польских СМИ, один из студентов был найден в квартире без сознания, а другого с множественными ножевыми ранениями нашли перед домом. В квартире были явные признаки борьбы.
Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.
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