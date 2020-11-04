В среду, 4 ноября, в Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.

Об этом сообщает NBC.

Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результаты произошедшего конфликта с тремя подозреваемыми.

Ранее мы сообщали о результатах выборов в США по состоянию на 12:00. На протесты в Вашингтоне вышли тысячи людей, не согласных с первыми итогами голосования.

Также Трамп заявил о своей победе.