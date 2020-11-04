Возле Белого дома с ножом напали на людей [ Редактировать ]
Фото: Белый дом / Известия
В среду, 4 ноября, в Вашингтоне возле Белого дома совершили нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.
Об этом сообщает NBC.
Пострадали женщина и трое мужчин, они были ранены в результаты произошедшего конфликта с тремя подозреваемыми.
Ранее мы сообщали о результатах выборов в США по состоянию на 12:00. На протесты в Вашингтоне вышли тысячи людей, не согласных с первыми итогами голосования.
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