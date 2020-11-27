В Киевском облсовете депутаты устроили драку (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
На заседании новоизбранного Киевского областного совета 27 ноября произошел скандал, который закончился вызовом полиции.
Формальным поводом стало появление в зале депутата от "Батьківщины" Руслана Браславского с подозрением на COVID-19.
По данным Telegram-канала Pavlovsky News, Браславского решили удалить, чтобы он не поддержал на голосовании на пост главы облсовета кандидата от партии "Слуга народа" Александра Склярова.
Защищая Браславского, с полицейскими устроили толкучку народные депутаты Константин Бондарев ("Батьківщина") и Александр Дубинский ("Слуга народа"). После того как парламентарии вытолкали полицейских, сессия продолжилась.
В ходе голосования "Слуга народа" Александр Скляров победил и стал главой Киевского облсовета. Его главный конкурент на этот пост, представитель "За майбутнє" Ярослав Москаленко взял самоотвод.
Позднее Москаленко заявил с трибуны, что нарушены его права кандидата, он якобы вычеркнут из бюллетеня из-за чего не смог принять участие в голосовании. Партии "За майбутнє" и "Европейская солидарность" отказались голосовать.
В итоге голосовали "Слуга народа", "Батьківщина" и ОПЗЖ. Все 44 депутата единогласно поддержали Склярова.
Ранее сообщалось, что на Тайване устроили массовое побоище в парламенте.
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