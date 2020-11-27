"Слуга народа" Александр Скляров победил и стал главой Киевского облсовета Источник: YouTube

На заседании новоизбранного Киевского областного совета 27 ноября произошел скандал, который закончился вызовом полиции.

Формальным поводом стало появление в зале депутата от "Батьківщины" Руслана Браславского с подозрением на COVID-19.

По данным Telegram-канала Pavlovsky News, Браславского решили удалить, чтобы он не поддержал на голосовании на пост главы облсовета кандидата от партии "Слуга народа" Александра Склярова.

Защищая Браславского, с полицейскими устроили толкучку народные депутаты Константин Бондарев ("Батьківщина") и Александр Дубинский ("Слуга народа"). После того как парламентарии вытолкали полицейских, сессия продолжилась.

В ходе голосования "Слуга народа" Александр Скляров победил и стал главой Киевского облсовета. Его главный конкурент на этот пост, представитель "За майбутнє" Ярослав Москаленко взял самоотвод.

Позднее Москаленко заявил с трибуны, что нарушены его права кандидата, он якобы вычеркнут из бюллетеня из-за чего не смог принять участие в голосовании. Партии "За майбутнє" и "Европейская солидарность" отказались голосовать.

В итоге голосовали "Слуга народа", "Батьківщина" и ОПЗЖ. Все 44 депутата единогласно поддержали Склярова.

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