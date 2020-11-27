На Тайване устроили массовое побоище в парламенте (видео) [ Редактировать ]
Источник: Guardian
На Тайване депутаты устроили массовую драку в зале парламента, протестуя против импорта американской свинины с гормональными добавками. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты оппозиционной партии Гоминьдан сорвали выступление председателя правительства Су Чжэньчана, закидав его свиными потрохами.
Премьер-министр пытался с трибуны разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины.
Импорт свинины со стимулятором роста "рактопамин" начнется на Тайвань с 1 января 2021 года. Такое решение приняла в конце августа глава администрации острова Цай Инвэнь.
Ранее власти Тайваня выступали против импорта мяса с химической добавкой, запрещенной во многих странах. США настаивали на этом, используя как рычаг давление для сближения торгово-экономических связей.
Власти обещают, что в столовых в учебных заведениях будет использоваться только свинина с местных ферм.
Напомним, что драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии.
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