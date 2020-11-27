На Тайване депутаты устроили массовую драку в зале парламента, протестуя против импорта американской свинины с гормональными добавками. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты оппозиционной партии Гоминьдан сорвали выступление председателя правительства Су Чжэньчана, закидав его свиными потрохами.

Премьер-министр пытался с трибуны разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины.

Импорт свинины со стимулятором роста "рактопамин" начнется на Тайвань с 1 января 2021 года. Такое решение приняла в конце августа глава администрации острова Цай Инвэнь.

Ранее власти Тайваня выступали против импорта мяса с химической добавкой, запрещенной во многих странах. США настаивали на этом, используя как рычаг давление для сближения торгово-экономических связей.

Власти обещают, что в столовых в учебных заведениях будет использоваться только свинина с местных ферм.

Напомним, что драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии.