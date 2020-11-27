Исполнительный директор Ассоциации морских агентств Украины Ксения Пидручна заявила, что министр инфраструктуры Владислав Криклий покрывает коррупцию во ввереной ему отрасли. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера у причала в Александровке тонуло судно "Аметист". Тонуло оно не в первый раз, просто сейчас новость "предательски" попала в СМИ. Тонуло оно, потому что, по имеющейся информации, владельцы судна (Морська пошуково-рятувальна служба - МПРС) вырезали все внутренности на металл - так, на всякий случай. Ибо 10% от корабельного сбора (300 млн грн в год) им мало. Из судна в акваторию порта выливаются остатки нефтепродуктов. В Администрации морских портов врут, что загрязнения акватории нет. А министр инфраструктуры делает вид, что ничего не происходит, а на вопрос о финансировании МПРС отвечает, что нельзя "довольствоваться малым". Переводя на простонародный язык – "пусть МПРС дальше пилят корабельный сбор", - написала она.

Как заявила Пидручна, между тем, в руководстве IAMSAR прописано, что до создания такой службы должна была быть проведена оценка имеющихся в стране ресурсов (в Украине ее никогда не проводили), что при организации спасательных служб нужно максимально использовать имеющиеся в стране ресурсы, а не тратить средства на закупку новых.

"Тем временем Мининфраструктуры, "всячески заботясь об экологии", опубликовали для общественного обсуждения проект постановления Кабмина, которым хотят запретить регистрацию под украинским флагом однокорпусных нефтеналивных танкеров. Только регистрацию, а зарегистрированные однокорпусные танкеры будут и дальше эксплуатироваться в нарушение МАРПОЛ-73/78, которая обязала стороны конвенции вывести их из эксплуатации до 2010 года. Еще Мининфраструктуры считают, что запрет на эксплуатацию (и регистрацию тоже) однокорпусных танкеров-химовозов не нужен, потому что соблюдение МАРПОЛ-73/78 - это не "бизнес-ориентированный подход". В общем, делают все возможное и невозможное для защиты экологии (то есть коррупции)", - подчеркнула она.

Напомним, что Владислав Криклий – многократный фигурант коррупционных скандалов. Против него даже были заведены уголовные дела по поводу злоупотребления служебным положением в корыстных целях.