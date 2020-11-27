У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про те, що буде працювати за умови введення жорсткого локдауну.

"Коли від мене вимагають дату, я ще раз наголошую: введення будь-якого жорсткого карантину повинно відбуватись виключно по медичних показниках. Не за політичними ознаками чи ще чимось іншими. Жодних дат ми називати не будемо, тому що все залежить виключно від розвитку ситуації і від загроз, які несуть саме щодо колапсу медичної системи", - підкреслив голов МОЗу.

Степанов також розповів при яких цифрах може настати колапс медичної системи.

"Коли я виступав у парламенті 20 жовтня, я наводив приклад, що при 20 тисячах у нас може настати колапс медичної системи, тобто 100% заповненність ліжок. На той час у нас було 34 тисячі ліжок, відведених для хворих COVID-19. Була достатньо напружена ситуація, було дуже стрімке зростання і ми орієнтувались на ті цифри. Як тільки у нас розширилась кількість ліжок з киснем і решта, ми відразу сказали, що можемо витримати більше навантаження на нашу медичну систему", - сказав міністр.

Голова МОЗу розповів, як буде працювати транспорт в умовах локдауну.

"Ми вважаємо, знову ж таки, з точки зору епідеміології, нам не потрібно закривати транспорт, припиняти його роботу, якщо є жорсткі обмеження по роботі інших галузей. Якщо закрито, умовно кажучи, все окрім магазинів і аптек, ми з вами розуміємо, що в такому випадку в транспорті кількість людей, яка буде переміщуватись буде надмала в порівнянні з буднями, коли все працює. Закривачи транспорт ми робимо серйозне навантаження, бо це критична інфраструктура, ну, принаймні, лікарі повинні доїжджати до роботі, інші працівники того ж водоканалу, електростанції і решта. Це точно можна не робити", - додав міністр.