Сколько человек умерли в украинских тюрьмах [ Редактировать ]
С января по октябрь этого года года в украинских учреждениях исполнения наказаний умерло 387 человек, сообщили в Министерстве юстиции страны. Об этом в пятницу, 27 ноября, пишет УНН.
Умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины.
В Минюсте подчеркнули, что всем умершим делали вскрытие.
В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерло два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины.
Также, ведомство уточняет, что всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.
по теме
В Донецкой области украинский военнослужащий избил и поджег своего сослуживца
В четверг, 26 ноября, на брифинге в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сделал заявление
Во вторник, 24 ноября, от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб военнослужащий из Киевской области
Терпимость к гражданам Украины с другими взглядами должна стать частью государственной философии, а также позицией государственной власти
В четверг, 19 ноября, на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Техсторонней контактной группы обсудили разблокирование работы контрольных пунктов на Донбассе