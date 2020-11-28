С января по октябрь этого года года в украинских учреждениях исполнения наказаний умерло 387 человек, сообщили в Министерстве юстиции страны. Об этом в пятницу, 27 ноября, пишет УНН.

Умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины.

В Минюсте подчеркнули, что всем умершим делали вскрытие.

В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерло два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины.

Также, ведомство уточняет, что всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.