Ніколи не забути! Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів [ Редактировать ]
Голод і страшна безвихідь, мільйони жертв і безліч поневірених сімей. Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів 32-33 років.
Масштаби трагедії досі повністю не оцінені. Історики оперують мільйонними цифрами. Хтось каже про 4,5 мільйони, хтось про 8. Але достовірна кількість не відома.
День пам'яті жертв голодоморів щороку припадає на четверту суботу листопада. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років Геноцидом українського народу. Солідарність з Україною висловили 17 країн.
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