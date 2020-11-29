Родился первый в мире ребенок с антителами к COVID-19 [ Редактировать ]
В Сингапуре, 31-летняя переболевшая во время беременности COVID-19 женщина, родила здорового мальчика с антителами к коронавирусу. Об этом сообщает "The Straits Times".
По данным издания, инфицировалась Селин Нг-Чан на 10-й неделе беременности, во время поездки в Европу. И уже в начале ноября женщина родила мальчика, в крови которого медики выявили антитела к коронавируса.
Стоит отметить, что собственные антитела матери к вирусу SARS-CoV-2 исчезли, но передались новорожденному.
Медики утвержают, что мальчик теперь имеет иммунитет к коронавирусу.
Важно, по данным сингапурских СМИ, ребенок Нг-Чан является первым официально зарегистрированным ребенком, который родился с антителами после болезни беременной матери.
Как ранее сообщалось, в Варшаве тысячи женщин протестуют против запрета абортов.
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