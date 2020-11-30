Победителю президентских выборов в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей",- цитирует врача издание The Hill.

Также стало известно, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.