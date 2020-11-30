Джо Байден травмирован [ Редактировать ]
Новый президент США Джо Байден получил травму ноги во время игры с собакой.Так, Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку. Об этом сообщает Fox News.
Около 16 часов по местному времени кортеж Байдена прибыл к ортопеду в городе Ньюарк штата Дэлавер
Также на месте находились журналисты. Тем не менее выходить из микроавтобуса им было запрещено и они не могли видеть, как Байден заходит в здание.
Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.
Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.
Напомним, что администрация Трампа открыла Байдену доступ к данным разведки.
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Ранее сообщалось, что штаб Байдена подтвердил запуск передачи власти в США. А Дональд Трамп обвинил бывшего президента в госизмене.
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