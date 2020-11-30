"Динамо" вылетело на судьбоносную встречу Лиги Чемпионов [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" отправилось в итальянский Турин на матч пятого тура Лиги Чемпионов с местным "Ювентусом".
Главный тренер столичного клуба не взял с собой Виталия Буяльского и Дуелунда, но, при этом, после заболевания коронавирусом вошел в строй Жерсон Родригес.
Отмечается, что окончательный состав выглядит следующим образом:
- Голкиперы: Бущан, Нещерет, Бойко;
- Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера;
- Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш;
- Нападающие: Родригеш, Клейтон, Супряга.
Ранее мы писали, что каталонская "Барселона" разгромила киевское "Динамо" в матче Лиги Чемпионов. Команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата.
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