"Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов [ Редактировать ]
"Барселона" разгромили киевское "Динамо" в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на НСК" Олимпийский "завершился со счетом 4:0.
Счет был открыт на 52 минуте усилиями Десна. Через 5 минут забил Брейтуэйт, вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.
"Барселона" взяла максимум очков за первый круг турнира, тогда как "Динамо" - лишь одно очко. Каталонцы уже не опустятся ниже второго места. Это поражение не повлияло на турнирную ситуацию для "бело-синих" учитывая поражение "Ференцвароша" в Турине против "Ювентуса", которое также гарантировало себе выход в 1/8 финала турнира.
Киевляне продолжают занимать третье место в таблице, опережая будапештскую команду по дополнительным показателям.
В следующем туре "Динамо" сыграет гостевой поединок против туринцев, а каталонская "Барселона" с венгерским "Ференцварошу".
Ранее сообщалось, что "Динамо" потеряло 15 футболистов перед ответственным поединком.
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