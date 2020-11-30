Все школы Одессы с 5 до 11 класса ушли на режим дистанционной формы обучения из-за множественных случаев заболевания коронавирусной инфекцией у преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

На изоляцию к 30 ноября ушли 223 класса, такое количество стало на 70 больше, чем неделю назад.

В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020 года, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года.

Отмечается, что 191 педагог в городе, при этом всего в городе с различными болезнями слягли 400 учителей.

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