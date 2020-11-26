В четверг, 25 ноября, в Одессе на электронный адрес полиции поступили сообщения минировании пяти учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Информация о минировании касается школ в Приморском, Малиновском и Киевском районах города.

На места происшествия направлены взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

Также мы писали о том, что здание КГГА "заминировали".