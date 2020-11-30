В понедельник, 30 ноября, из-за ожидания итогов конференции ОПЕК, где будет рассматриваться вопрос о продлении текущих ограничений по добыче нефти, цены на нефть снижаются. Однако надежды на вакцину от коронавируса позволили сохранить приблизительные ориентиры для роста более чем на 20% в ноябре.

Так, нефть марки Brent с поставкой в январе упала на 1,02 %, до 47,69 долларов за баррель к 16:30 по киевскому времени. Нефть марки WTI снизилась на 0,57% до 45,27 долларов.

В то же время, по итогам ноября оба контракта могут прибавить более 20%, что станет максимальным месячным приростом с мая. Поддержу нефтяным ценам в этом месяце оказали новости об эффективности нескольких вакцин от коронавируса, а также надежды на продление текущих уровней сокращения добычи ОПЕК+.

Члены Организации стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны (группа ОПЕК+) планируют не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант – сохранение текущих квот на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение.

Зимний всплеск случаев COVID-19 не помешает восстановлению баланса на рынке нефти в результате прогресса вакцины. Согласно прогнозу в 2021 году цена на нефть марки Brent вырастет до 65 долларов.

Не исключено, что цена на нефть Brent в следующем году будет в среднем 49,35 долларов за баррель.

Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.

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