Во вторник, 1 декабря, стало известно о том, что известный украинский инфекционист Ольга Голубовская заразилась COVID-19. Об этом в Facebook сообщила советник комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

По предварительной информации, накануне вечером Голубовскую госпитализировали. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

"Теперь спасать надо ее. И это - еще один повод задуматься над самоограничениями ради того, чтобы не подвергать опасности прежде всего медиков, которые, несмотря на все, демонстрируют ежедневный профессиональный героизм", - говорится в сообщении Черваковой.

Напомним, с начала пандемии Ольга Голубовская считается самым известным и узнаваемым экспертом в области лечения от коронавируса. В частности, инфекционист консультировала больных COVID-19 в других столичных больницах, ездила и в регионы.

Ранее Комаровский рассказал, кто точно переболеет коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.