Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит, переболеете вы коронавирусом или нет. По его словам, дефицит некоторых витаминов ослабляет организм и увеличивает шанс перенести COVID-19 в более тяжелой форме.

Педиатр заявил, что так как сейчас лекарств против вируса нет, то нужно следить за состоянием своего здоровья.

По его словам, вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место в 5-15% больных, зависит от того, есть ли у человека в организме дефицит цинка, витаминов D и С.

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"Да, многие врачи, а также современные протоколы рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов и микроэлементов в организме. Еще раз говорю, это пьется не для того, чтобы не заболеть, а чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму", - подчеркнул Комаровский.

Вероятность заболеть, по его словам, зависит от двух факторов.

"Первый: с каким количеством вируса вы встретитесь. Второй: в каком состоянии будет ваш организм на момент встречи. Очень важно состояние слизистых оболочек - если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, потный, то организм практически не может остановить вирус, который получает все условия для размножения", - рассказал врач.

Ранее Комаровский назвал единственный способ избежать COVID-19.

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