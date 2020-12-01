Про катастрофічну нестачу коштів на медицину відкрито заявляють у МОЗі. Боротися за бюджетні гроші відомство обіцяє не менші запекло, ніж із коронавірусом.

А свіжа ковідна статистика, до речі, досить невтішна. В країні виявили 12,5 тисяч нових випадків хвороби. Сумна першість досі належить Києву. Далі в рейтингу Харківщина та Львівщина. Темпи епідемії, на думку міністра Максима Степанова, зайвий раз доводять, що головний кошторис країни має бути переглянуто. Бо медицина потребує набагато більше коштів, ніж пропонує держава.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: