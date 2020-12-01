У МОЗ пообіцяли "битися за бюджет" [ Редактировать ]
Про катастрофічну нестачу коштів на медицину відкрито заявляють у МОЗі. Боротися за бюджетні гроші відомство обіцяє не менші запекло, ніж із коронавірусом.
А свіжа ковідна статистика, до речі, досить невтішна. В країні виявили 12,5 тисяч нових випадків хвороби. Сумна першість досі належить Києву. Далі в рейтингу Харківщина та Львівщина. Темпи епідемії, на думку міністра Максима Степанова, зайвий раз доводять, що головний кошторис країни має бути переглянуто. Бо медицина потребує набагато більше коштів, ніж пропонує держава.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Держава повинна у повному обсязі сплачувати за лікування. Саме за це ми зараз б'ємося. Саме за ці цифри. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти з цього болота. Нам потрібно 296 млрд. гривень. на фінансування медицини. Ця сума потрібна, щоб нас дійсно лікували.
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