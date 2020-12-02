Как пережить снегопад: 12 советов [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, в Киеве время от времени будет идти мокрый снег. В связи с этим, есть опасность того, что дороги станут скользкими. Поэтому, стоит быть предельно внимательным и водителям, и пешеходам.
Так второй день подряд зима "осыпает" снегом украинцев, температура воздуха днем составит от 0 до -1 градусов мороза. Городские власти призывают жителей столицы быть аккуратными, одеваться теплее и помнить о правилах безопасности.
А для того, чтобы в городе не произошел коллапс, водителям напомнили, что не стоит парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также есть смысл воздержаться от поездок на собственных автомобилях и выбрать общественный транспорт.
Смотрите, в каких областях Украины в среду, 2 декабря, выпадет снег.
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