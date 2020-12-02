В среду, 2 декабря, в Киеве время от времени будет идти мокрый снег. В связи с этим, есть опасность того, что дороги станут скользкими. Поэтому, стоит быть предельно внимательным и водителям, и пешеходам.

Так второй день подряд зима "осыпает" снегом украинцев, температура воздуха днем составит от 0 до -1 градусов мороза. Городские власти призывают жителей столицы быть аккуратными, одеваться теплее и помнить о правилах безопасности.

А для того, чтобы в городе не произошел коллапс, водителям напомнили, что не стоит парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также есть смысл воздержаться от поездок на собственных автомобилях и выбрать общественный транспорт.

Смотрите, в каких областях Украины в среду, 2 декабря, выпадет снег.

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