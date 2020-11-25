Синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Так, в среднем температура будет держаться на уровне от 3 до 2 градусов мороза.

Сообщается, что такие показатели на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Также синоптики прогнозируют, как и всегда, небольшой покров в виде снега. Однако, Юг может стать исключением в этом году.

По данным синоптиков, обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов. Абсолютный минимум - 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.

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