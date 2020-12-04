Мешканці будинку в Дніпрі влаштували пекло подружжю з інвалідністю - бо вони наважилися зробити пандус на вході до під'їзду. Родині прокололи шини у візках і погрожують загородити проїзд.

Сергій Подзюбан показує, які перешкоди їм із дружиною треба долати, щоб потрапити додому. Подружжя, Сергій і Тетяна, кажуть: життя на візках інколи здається нестерпним. Над тим, як його полегшити вони міркували 15 років. Нарешті у вересні їм почали будувати спеціальний під'їзд і встановлювати там підйомник. Однак, із початком будівництва спалахнув справжній скандал із сусідами.

Тетяна Пондзюбан, мешканка будинку №8 на вулиці Савкіна:

Сейчас законодательная база. Мы имеем права поставить пандус и подъемник без согласия соседей. Их согласия нам не нужно, это по закону. Вот началось строительство и началось - порезали нам колеса в коляски, выбивали нам двери. Заявление уже есть в полиции, я уже на первое судебное заседание ходила.

Зараз сусіди погрожують поставити на в'їзді на доріжку стовпчики.

Претензії сусідів подружжя називає безглуздими, адже нікому не заважає - ні доріжка, ні прибудова, у якій встановили підйомник. Сергій пояснює, все облаштовано згідно з проєктом.

Сергій Пондзюбан, мешканець будинку №8 на вулиці Савкіна:

Однозначно никому помешать мы просто не можем. Здесь, до того как вот это обустроили, это было просто заброшенное место, где куча листьев, бутылки бросают с крыши.

На захист людей з обмеженими можливостями стали жителі сусідніх будинків.

Ганна Кічина, жителька Дніпра:

Это какие-то нападки злых, алчных людей, которые делят даже не свое. Они не вложили ни копейки в обустройство, в дорогу, в эту детскую площадку. Не считаю нормальным обижать людей, а тем более тех, кто не может за себя постоять.

Спеціальний під'їзд до будинку та намет з інклюзивним ліфтом будують у межах міської програми для людей з інвалідністю. У Дніпрі мають втілити ще 18 подібних програм. Та за словами соцслужб, майже за кожною адресою трапляються непорозуміння із сусідами.

Ольга Волкова, голова ГО "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю "Океан Добра"