Мешканці будинку у Дніпрі зацькували подружжя з інвалідністю [ Редактировать ]
Мешканці будинку в Дніпрі влаштували пекло подружжю з інвалідністю - бо вони наважилися зробити пандус на вході до під'їзду. Родині прокололи шини у візках і погрожують загородити проїзд.
Сергій Подзюбан показує, які перешкоди їм із дружиною треба долати, щоб потрапити додому. Подружжя, Сергій і Тетяна, кажуть: життя на візках інколи здається нестерпним. Над тим, як його полегшити вони міркували 15 років. Нарешті у вересні їм почали будувати спеціальний під'їзд і встановлювати там підйомник. Однак, із початком будівництва спалахнув справжній скандал із сусідами.
Тетяна Пондзюбан, мешканка будинку №8 на вулиці Савкіна:
Сейчас законодательная база. Мы имеем права поставить пандус и подъемник без согласия соседей. Их согласия нам не нужно, это по закону. Вот началось строительство и началось - порезали нам колеса в коляски, выбивали нам двери. Заявление уже есть в полиции, я уже на первое судебное заседание ходила.
Зараз сусіди погрожують поставити на в'їзді на доріжку стовпчики.
Претензії сусідів подружжя називає безглуздими, адже нікому не заважає - ні доріжка, ні прибудова, у якій встановили підйомник. Сергій пояснює, все облаштовано згідно з проєктом.
Сергій Пондзюбан, мешканець будинку №8 на вулиці Савкіна:
Однозначно никому помешать мы просто не можем. Здесь, до того как вот это обустроили, это было просто заброшенное место, где куча листьев, бутылки бросают с крыши.
На захист людей з обмеженими можливостями стали жителі сусідніх будинків.
Ганна Кічина, жителька Дніпра:
Это какие-то нападки злых, алчных людей, которые делят даже не свое. Они не вложили ни копейки в обустройство, в дорогу, в эту детскую площадку. Не считаю нормальным обижать людей, а тем более тех, кто не может за себя постоять.
Спеціальний під'їзд до будинку та намет з інклюзивним ліфтом будують у межах міської програми для людей з інвалідністю. У Дніпрі мають втілити ще 18 подібних програм. Та за словами соцслужб, майже за кожною адресою трапляються непорозуміння із сусідами.
Ольга Волкова, голова ГО "Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю "Океан Добра"
Самое печальное, когда я объезжала все эти 20 адресов с проэктировщиками, то все соседи были категорически против: там клумбу не трогайте, там какой подъемник по ступенькам, нет - "как мы будем носить холодильники". У людей с инвалидностью такие же возможности, как у Вас. Если инфраструктура будет доступной, то возможности будут безграничны у людей с инвалидностью.
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