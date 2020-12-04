Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 28,2913 гривен за 1 доллар (-0,0125 грн). При этом курс доллара на 4 декабря составляет: 28,3038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

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