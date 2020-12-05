Агентство Bloomberg составило список людей, которые проявили себя в 2020 году, и достигли выдающихся достижений в своей отрасли. В список главных людей года вошли 50 человек.

Список Bloomberg 50 состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли мировые политики, чье включение в список главных людей "никого не удивит".

Политика:

Светлана Тихановская - "победитель" президентских выборов в Беларуси по мнению оппозиции.

Луис Лакалье Поу - президент Уругвая.

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети - основательницы движения Black Lives Matter.

Бизнес:

Аврора Джеймс - основательница проекта Fifteen Percent Pledge.

Страйв Масайиа - основатель Econet Group.

Рид Хастингс - глава Netflix.

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Развлечения:

Билли Айлиш - певица.

Селеста Барбер - актриса.

Донна Лэнгли - глава Universal Filmed Entertainment Group.

Финансы:

Кристалина Георгиева - директор Международного валютного фонда.

Байжа Бхатт и Владимир Тенев - сооснователи финансовой компании Robinhood.

Джейн Фрейзер - с 2021 года президент Citigroup - первая женщина-руководитель крупного американского банка.

Наука и технологии:

Зенг Юкун - глава Contemporary Amperex Technology.

Гвинн Шотвелл - президент SpaceX.

Тим Брэй - экс-вице-президент Amazon.

Энтони Фаучи - главный иммунолог Белого дома.

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Люди, чье включение в Bloomberg 50 "никого не удивит":

президент России Владимир Путин.

президент США Дональд Трамп.

избранный президент США Джо Байден.

лидер КНДР Ким Чен Ын.

канцлер Германии Ангела Меркель.

президент Франции Эмманюэль Макрон.

председатель КНР Си Цзиньпин.

Папа Римский Франциск.

основатель Amazon Джефф Безос.

глава Apple Тим Кук.

основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

глава Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, что журнал Time составил рейтинг сто самых влиятельных людей мира.

Ранее сообщалось, что Time назвал сто самых влиятельных женщин века.