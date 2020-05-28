Forbes назвал 100 самых богатых украинцев [ Редактировать ]
Издание "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превышает $31,4 млрд. Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге - $95 млн.
На первом месте - бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние с 2013 года сократилось почти в шесть раз. В список миллиардеров после пяти лет отсутствия вернулся пятый президент Петр Порошенко. Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд. Также в рейтинг вошел бизнесмен Дмитрий Фирташ (на 24-м месте с $370 млн).
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Украина:
- Ринат Ахметов, владелец "Метинвеста" и энергетического холдинга ДТЭК, - $2,8 млрд;
- Виктор Пинчук, владелец группы "Интерпайп", - $1,4 млрд;
- Петр Порошенко, бывший президент Украины, - $1,4 млрд;
- Супруги Александр и Галина Герега, владельцы сети гипермаркетов "Эпицентр", - $1,3 млрд;
- Геннадий Боголюбов, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", - $1,2 млрд;
- Юрий Косюк, владелец "Мироновского хлебопродукта", - $1,1 млрд;
- Константин Жеваго, один из главных собственников горнодобывающей компании Ferrexpo, - $1,1 млрд;
- Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", - $1 млрд;
- Вадим Новинский, основной владелец "Смарт-групп", - $810 млн;
- Александр Ярославский, президент Development Construction Holding, - $725 млн.
Напомним, что в апреле 2020 года всего шесть украинцев попали в новый мировой рейтинг миллиардеров Forbes.
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