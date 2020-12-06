Начало следующей недели принесет на территорию Украины солнечную, и, в то же время морозную погоду.

Над страной наблюдаются холодные арктические массы, а наихудший температурный показатель будет на востоке Украины.

Мощный антициклон, по просьбе трудящихся и даже бездельников, отодвинул подальше облачность и в Украине засияло солнце. Правда, воздушная масса арктического происхождения ударила морозом... Сухо, холодно и ветрено. Холоднее сегодня – на востоке Украины, но с солнцем.

Отмечается, что на дорогах будет царить гололед. 7 декабря осадков в стране - не ожидается. В ночь на понедельник, температура в некоторых местах Украины опустится до 12 градусов Цельсия. Прогнозом на 8 и 9 декабря, ночная температура воздуха опуститься от 4 до 10 градусов ниже ноля, а днем будет - от -1 до -6 градусов мороза. Киевской области достанется холодна погода без осадков: ночью от -5 до -10 градусов, днем же - мороз достигнет 5 градусов.

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о резком потеплении. Гололедица будет наблюдаться на дорогах западных, северных и центральных областей.

Кроме того, в декабре на территории Украины будут наблюдаться погодные "качели". Жители страны вновь могут остаться без снега в Новый год.