За сутки в ВСУ лабораторно подтвердили 93 новых инфицированных COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Общее количество военнослужащих, находящихся на самоизоляции равняется 3240 пациентам. 7899 человек выздоровели, еще 29 умерли.

Отмечается, что в медучреждения госпитализировали 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Читайте также, за сутки на территории Украины зарегистрировали 11 590 случаев коронавирусной инфекции. За сутки проведено более 42 тысяч тестирований.

Кроме того, в Киеве за сутки выявили более 1,5 тысяч случаев COVID-19. За весь период эпидемии в столице зарегистрировали почти 80 тысяч зараженных.

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