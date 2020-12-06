За сутки в столице зарегистрировали 1518 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 79 809 инфицированных COVID-19. 1425 человек погибли (15 - за минувшие сутки). От инфекции никому не удалось выздороветь.

Отмечается, что среди заболевших:

813 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

583 мужчины, возрастом от 18 до 85 лет;

122 ребенка - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Днепровском районе (285 случаев), Деснянском районе (237 человек) и Подольском районе (185 пациентов).

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Кроме того, в Киеве коронавирус "закрыл" почти 20 учреждений образования. На домашнее обучение перевели 287 школ (1171 класс).

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