Коронавирус "зверствует" в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 11 590 случаев коронавирусной инфекции.
Заболевание обнаружили у 627 детей и 493 врачей. 6048 человек выздоровели, еще 167 за сутки умерли от болезни. Лабораторно было проведено 42 096 тестирований, при этом 33 308 ПЦР-способом, а 8 788 - ИФА.
Отмечается, что наибольшее количество заболевших подтверждено в Киеве (1,5 тысячи человек), Одесской области (1002 пациента), Запорожской области (817 случаев), Киевской области (809 больных) и Днепропетровской области (798 инфицированных).
Фото: Минздрав
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Наихудшие показатели наблюдаются в Николаевской области
Всего лабораторно подтвердили более 722 тысяч заболевших
Всего в стране более 624 тысяч заболевших
Среди жителей есть умершие от инфекции
Приборы приобрели на деньги из коронавирусного фонда