За сутки на территории Украины зарегистрировали 11 590 случаев коронавирусной инфекции.

Заболевание обнаружили у 627 детей и 493 врачей. 6048 человек выздоровели, еще 167 за сутки умерли от болезни. Лабораторно было проведено 42 096 тестирований, при этом 33 308 ПЦР-способом, а 8 788 - ИФА.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших подтверждено в Киеве (1,5 тысячи человек), Одесской области (1002 пациента), Запорожской области (817 случаев), Киевской области (809 больных) и Днепропетровской области (798 инфицированных).

Фото: Минздрав

Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.

Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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