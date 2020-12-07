Хозяйственный суд Киева уже второй раз отказал ФГВФЛ в иске по возмещению ущерба в 1,5 млрд гривен от Платинум Банка против 12 человек, включая нынешнего первого замглавы НБУ Катерину Рожкову. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет финансовый эксперт, журналист Денис Безлюдько.

"Суд придрался к тому, что ФГВФЛ нарушил "правила объединения исковых заявлений", и настолько не хочет заниматься этим делом, что неделю назад даже вернул Фонду судебный сбор в 735,7 тыс. гривен, который тот заплатил, подавая иск.

В свою очередь, Фонд считает, что ущерб связан со "…связанными лицами банка, а именно членами кредитного комитета и членами наблюдательного совета вследствие ненадлежащего исполнения своих судебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений, оформленных протоколами кредитного комитета, правления и наблюдательного совета Платинум Банка". Рожкова тогда как раз была и.о. предправления Платинум банка, а также возглавляла его кредитный комитет", - отмечает Безлюдько.

По его словам, до подачи исков Фонд направлял персональные требования к Рожковой вернуть 1,5 млрд гривен, подозревая ее в выводе средств из Платинум банка. Но, сидя в НБУ, она успешно отбивает попытки Фонда, прикрываясь независимостью регулятора, которую так блюдет МВФ.

"Расследованием деятельности Платинум Банка уже три года занимается НАБУ (дело №52017000000000096 от 10.02.2017). Менеджмент банка подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением с тяжкими последствиями (ст.364, ч.2 УК - от 3 до 6 лет). Кроме этого, детективы агентства подозревают, что Рожкова, уже возглавляя банковский надзор НБУ, помогла владельцам Платинум банка - Борису Кауфману и Александру Грановскому - вывести из него деньги вкладчиков и затягивала процесс неизбежного банкротства", - отмечает Денис Безлюдько.

Он также подчеркнул: следователи обнаружили, что семь украинских компаний, связанных с акционерами Платинум банка, которые вывели из него 1,12 млрд гривен, потом перевели эти деньги на три офшорные компании с Британских Виргинских островов - Nimmeret Group INC., Somylos Industries Inc., Bettium Management Inc.

"Номинальным владельцем этих офшоров является Константин Стеценко - экс-бизнес-партнер Валерии Гонтаревой. Она как раз тогда вместе с Рожковой и руководила НБУ. Только вот она уже в Лондоне", - пишет журналист.

"НАБУ расследует дело о действия топ-чиновников НБУ уже ровно три года. Ни одного решения Антикоррупционного суда по делам, связанным с Платинум Банком, в реестре судебных решений не обнаруживается. Если не считать отказа вкладчику, который потерял в Платинум банке несколько сотен тысяч долларов", - отмечается на странице "Гденьги".

Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 млрд грн ущерба, нанесенного "Платинум Банку". В исковых документах Фонда гарантирования вкладов физлиц, детально описана схема, по которой деньги вкладчиков "Платинум Банка" были выведены на компании, связанные с акционерами.