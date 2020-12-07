В понедельник, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о мощной силе децентрализации, которая повлияла на местные бюджеты. Заявление было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия. Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине", - сказал президент.

Также Зеленский отметил: "Децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах".

Глава государства заявил, что власти должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей.

Ранее Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой.

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