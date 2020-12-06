Президент Украины Владимир Зеленский, в День Вооруженных сил Украины, встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Также президент Украины почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки и поблагодарил воинов за службу.

Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет

Также Зеленский выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам

Стоит отметить, что военнослужащие подарили Зеленскому памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поздравления военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с их профессиональным праздником.

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