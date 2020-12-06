Володимир Зеленський привітав бійців з Днем Збройних сил [ Редактировать ]
День Збройних сил відзначають сьогодні в України. Зі святом бійців привітав президент Володимир Зеленський. На урочистостях він заявив, що українська армія матиме новітню техніку, а її фінансування не скоротять попри кризу.
Глава держави подякував воякам, які боронять країну на Сході та вшанував пам'ять загиблих. Володимир Зеленський також нагадав, що нині 133 день режиму тиші, і кількість загиблих та поранених скоротилася удесятеро проти грудня минулого року.
Володимир Зеленський, Президент України:
Цьогоріч ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями і це красномовне визнання наших досягнень і що ми рухаємось в правильному напрямку в рамках цього ж року бюджет на оборону став найбільшим за часи незалежності України, ЗСУ отримують новітню зброю і техніку не зважаючи на кризові часи фінансування не скоротиться ні на гривню, ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни.
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