День Збройних сил відзначають сьогодні в України. Зі святом бійців привітав президент Володимир Зеленський. На урочистостях він заявив, що українська армія матиме новітню техніку, а її фінансування не скоротять попри кризу.

Глава держави подякував воякам, які боронять країну на Сході та вшанував пам'ять загиблих. Володимир Зеленський також нагадав, що нині 133 день режиму тиші, і кількість загиблих та поранених скоротилася удесятеро проти грудня минулого року.

Володимир Зеленський, Президент України: