В 2019 году Метинвест инвестировал 102 млн долл в инициативы по охране труда, говорится в Отчете об устойчивом развитии компании.

Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году Метинвест добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR - 0,790).

Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

В прошлом году Метинвест также профинансировал программы по обучению и развитию сотрудников (5,8 млн долл). Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников.

Компания продолжила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.

Метинвест также продолжал развивать города присутствия - Мариуполь, Кривой Рог и Запорожье. Группа инвестировала более 11 млн долл в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.