Phillips требует осудить Xiaomi: что произошло [ Редактировать ]
Компания Phillips подала в суд на компанию Xiaomi в связи с нарушением той череды своих патентов.
Речь идет о HSPA, HSPA + и LTE. Phillps настаивают на введении запрета на реализацию техники Xiaomi на территории Индии. Инженеры китайской компании вмонтировали в свои гаджеты запатентованные технологии конкурентов.
Отмечается, что суд взял месяц на изучение деталей дела. Само заседание должно состоятся 18 января 2021 года. Ситуация с запретом Xiaomi в Индии произошла, когда амбициозные китайцы только начали выходить на мировой рынок. Тогда компания Ericsson уличила новообразованных конкурентов в подобном нарушении.
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Ранее мы писали, что Xiaomi обвиняют в шпионаже за пользователями смартфонов. Redmi Note 8 отслеживает некоторые активности пользователей телефона и отправляет их на арендованные серверы Xiaomi.
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