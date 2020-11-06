Пользователи уверены, что MIUI сможет развиваться в отрыве от Android Источник: Unsplash

В прошлом месяце Xiaomi провела опрос среди своих пользователей, в котором решила спросить свою аудиторию о том, каким они видят будущее фирменной прошивки MIUI.

Опрос подразумевал три варианта ответов. В первом случае полный отказ от Android в качестве независимой платформы от Google. Во втором – дальнейшее развитие MIUI, как сейчас в качестве оболочки привычного Android. Третий был нейтральным, в котором предлагалось оставаться на "голом" Android.

Глас народа в 80% выбрал вариант отказа от Android, и лишь 20% высказались в поддержку платформы Google.

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Большинство абсолютно уверено, что MIUI сможет развиваться в отрыве от Android. Как это сейчас делает Huawei, которая вынуждена перейти на платформу собственной разработки в связи с торговыми войнами с США.

По мнению поклонников Xiaomi, отказ от Android позволит укрепить позиции Xiaomi и позволит ей завоевать более ощутимую долю рынка. Но речь идет не о мировом рынке, а внутреннем китайском.

Но не стоит думать, что Xiaomi прямо сейчас намерены отказываться, это был лишь опрос, чтобы узнать мнение своих пользователей.

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Но решение провести опрос проявилось отнюдь не на ровном месте. Ранее топ-менеджмент Xiaomi уже высказывал мнение об отказе от Android. Подтолкнуть техногиганта к этому вполне могло происходящее с Huawei, и компания намерена создать себе "спасательную подушку" в виде собственной операционной системы на случай давления со стороны Америки.

Результаты опроса

Если вдруг Xiaomi решит перевести MIUI с Android на собственную самостоятельную платформу, вряд ли это будет безболезненно для компании – оболочка работает в тесном симбиозе с Google и не может существовать автономно.

Xiaomi явно способна сделать собственную платформу – у нее для этого есть и ресурсы, и инженеры, и время.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Android оказался в опасности – 4 тысячи приложений "следят" за пользователями. Также недавно Xiaomi раскрыли планы по захвату мира.