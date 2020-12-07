8 641 випадок інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Понад 5 тисяч людей одужали, 145 - померли. Найбільше заражених у Києві - понад півтори тисячі. Наступні за кількістю нових недужих - Дніпропетровщина та Одещина. Попри значну кількість захворілих, у Мінохорони здоров'я звітують про обнадійливу динаміку.

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України:

Починаючи з кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворівших у порівнянні з позаминулим тижнем тобто з 23 по 29 листопада в нас було 96 936 захворівших, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня в нас - 89 322 захворівших.