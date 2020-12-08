На Рівненщині вчитель змушував учнів присідати зі снарядом у руках [ Редактировать ]
Педагогічний скандал на Рівненщині. Вчитель змушував присідати учнів зі снарядом у руках. Як виявилося згодом, це був металевий муляж. Такий виховний метод зафільмували підлітки. Відео швидко розлетілося мережею. І що цікаво, дехто дії педагога засуджує, а дехто - схвалює!
А от що думають правоохоронці. І як оцінюють "уроки присідання" самі учні?
Присягаюсь ніколи не зрадити українському народу. - Добре, маладец!
Поки один учень зачитує присягу, інший біля дошки присідає з металевим снарядом у руках. Це відео на уроці фільмують самі підлітки. В мережі його публікують в одній з батьківських спільнот.
За спізнення на урок цькує дітей такими методами: присідання з тією штукою. - 50 разів? - Це урок "Захист України", чи урок тортур та публічного приниження?
Такі "виховні" уроки відбувались ось у цьому професійному ліцеї в селищі Квасилів - тут готують майбутніх кухарів, електрогазозварників та слюсарів. Присідали підлітки на уроці "Захист України".
Ми самі виходимо, беремо снаряд і присідаємо.
Присідали, - розповідають учні, - ті, хто порушував дисципліну. Запевняють: педагог їх не змушував, а ставив перед вибором.
В спортивних штанах - ні, ну не можна ходить. Він правильно робить. Це нічого такого протизаконного нема. В рубашці, штанах, джинсах або ще в якісь - не в спортивних.
Він навпаки: якщо хочете - я поставлю типу "два" за домашнє, або типу присядете. Він для нас вибір робить. Хто хотів - той присідав.
Кабінет, де проходили "уроки присідання", нині зачинений. Колеги пояснюють: після скандалу вчителя звільнили.
Людмила Кравців, заступник директора Квасилівського професійного ліцею:
Ми стали на сторону здобувачів освіти, оскільки такий факт неприпустимий.
Олександр Нагорняк, учитель:
Моя думка проста: я викладав, викладач "Захисту України". Я готував козаків. А на бій вони саме й підуть. З нашого навчального закладу загинуло два хлопці - там, на Сході, щоб ви знали. А те, що вони присідали - не вчать уроки - та й все.
Такі виховні методи Олександра Нагорняка в обласному управлінні освіти назвали "непедагогічними". Бо училище - це не армія.
Петро Коржевський, начальник управління освіти Рівненської облдержадміністрації:
Це абсолютно нормальний педагог, який можливо десь за дуже ставився дисципліновано до викладання свого предмету та хотів, аби все було ідеально, можливо як в Збройних силах. Але заклад освіти - це не військова частина і тому тут дещо інші методи і в роботі, і в педагога.
Чи можна виховання присіданням вважати боулінгом, тепер з'ясовуватиме й поліція.
Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Рівненській області:
Вирішуватиметься питання про притягнення до адміністративної відповідальності керівника закладу за неповідомлення органу Нацполіції про випадки булінгу учасника освітнього процесу.
Опубліковане відео викликало неоднозначну реакцію в мережі. Дехто дії вчителя засуджує. Інші ж, навпаки - схвалюють.
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