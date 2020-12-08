Педагогічний скандал на Рівненщині. Вчитель змушував присідати учнів зі снарядом у руках. Як виявилося згодом, це був металевий муляж. Такий виховний метод зафільмували підлітки. Відео швидко розлетілося мережею. І що цікаво, дехто дії педагога засуджує, а дехто - схвалює!

А от що думають правоохоронці. І як оцінюють "уроки присідання" самі учні?

Присягаюсь ніколи не зрадити українському народу. - Добре, маладец!

Поки один учень зачитує присягу, інший біля дошки присідає з металевим снарядом у руках. Це відео на уроці фільмують самі підлітки. В мережі його публікують в одній з батьківських спільнот.

За спізнення на урок цькує дітей такими методами: присідання з тією штукою. - 50 разів? - Це урок "Захист України", чи урок тортур та публічного приниження?

Такі "виховні" уроки відбувались ось у цьому професійному ліцеї в селищі Квасилів - тут готують майбутніх кухарів, електрогазозварників та слюсарів. Присідали підлітки на уроці "Захист України".

Ми самі виходимо, беремо снаряд і присідаємо.

Присідали, - розповідають учні, - ті, хто порушував дисципліну. Запевняють: педагог їх не змушував, а ставив перед вибором.

В спортивних штанах - ні, ну не можна ходить. Він правильно робить. Це нічого такого протизаконного нема. В рубашці, штанах, джинсах або ще в якісь - не в спортивних.

Він навпаки: якщо хочете - я поставлю типу "два" за домашнє, або типу присядете. Він для нас вибір робить. Хто хотів - той присідав.

Кабінет, де проходили "уроки присідання", нині зачинений. Колеги пояснюють: після скандалу вчителя звільнили.

Людмила Кравців, заступник директора Квасилівського професійного ліцею:

Ми стали на сторону здобувачів освіти, оскільки такий факт неприпустимий.

Олександр Нагорняк, учитель:

Моя думка проста: я викладав, викладач "Захисту України". Я готував козаків. А на бій вони саме й підуть. З нашого навчального закладу загинуло два хлопці - там, на Сході, щоб ви знали. А те, що вони присідали - не вчать уроки - та й все.

Такі виховні методи Олександра Нагорняка в обласному управлінні освіти назвали "непедагогічними". Бо училище - це не армія.

Петро Коржевський, начальник управління освіти Рівненської облдержадміністрації:

Це абсолютно нормальний педагог, який можливо десь за дуже ставився дисципліновано до викладання свого предмету та хотів, аби все було ідеально, можливо як в Збройних силах. Але заклад освіти - це не військова частина і тому тут дещо інші методи і в роботі, і в педагога.

Чи можна виховання присіданням вважати боулінгом, тепер з'ясовуватиме й поліція.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Вирішуватиметься питання про притягнення до адміністративної відповідальності керівника закладу за неповідомлення органу Нацполіції про випадки булінгу учасника освітнього процесу.

Опубліковане відео викликало неоднозначну реакцію в мережі. Дехто дії вчителя засуджує. Інші ж, навпаки - схвалюють.