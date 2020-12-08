Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала фанатом платьем с разрезами, выпустила свою именную коллекцию обуви. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Так, туфли Тина выпустила в коллаборации с известным украинским брендом Kachorovska. Работа над коллекцией велась год.

"Я вникала во все технологические нюансы. Из личного опыта знаю, что такое, когда ноги ноют от неудобных каблуков, даже если они красивые. Никакая красота не достойна ваших страданий. Поэтому наша коллекция разработана с очень удобной колодкой, а пальчики лежат на подошве идеально ровно", - отметила Тина.

Особый акцент в коллекции - микросумка ручной работы. Крепления и кольца для сумки и украшения на босоножках разрабатывал ювелир. В качестве украшения использовали кристалл Swarovski особой прозрачности и мерцания.



Напомним, ранее Тина Кароль восхитила изящным образом.

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