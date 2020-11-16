Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно ошарашила сеть откровенным образом, восхитила фанатов изящным, элегантным образом. Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке артистка позирует в изящном черном платье в пол. Отметим, что на платье много разрезов, которые придают образу откровенности и подчеркивают формы Тины.

Дополнили наряд элегантные босоножки, массивные кольца и укладка волос в стиле "голливудская волна".

Образ Тины понравился фанатам. Они подчеркнули, что такие наряды певица носила еще очень давно, но они не перестали украшать ее.

"Бомба", "Очень круто", "Такая красивая", "Образ из старых времен", "Очень секси", - написали в комментариях подписчики.

Напомним, ранее Тина Кароль восхитила изящным образом.

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