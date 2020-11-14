Тина Кароль восхитила изящным образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно ошарашила сеть откровенным образом, восхитила фанатов изящным, элегантным образом. Фото звезда опубликовала в своем Instagram.
фото: instagram
На фото певица позирует в шикарном платье, со смелым декольте. Дополнил образ артистки легкий макияж, который сполна подчеркнул ее красоту.
фото: instagram
Поклонники оценили шикарный образ певицы.
Вы очень красивая 😍😍😍😍, Невероятная Красотка Тиночка ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥, Ну просто шикарная 🤍😍
Как ранее сообщалось, известный телеведущий попал в реанимацию.
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