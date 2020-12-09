У Румунії швець виготовляє "дистанційне взуття" [ Редактировать ]
Коронавірус вносить корективи і в світ моди. Румунський швець випускає уже другу лінійку так званого "дистанційного взуття". Тепер - зимового. Григор Луп іще на початку епідемії створив черевики, за європейськими мірками, аж 75 розміру.
Тоді наддовге взуття замовляли з усіх куточків світу. Адже воно дозволяє дотримуватися соціальної дистанції. Тепер чоловік вигадав зимовий варіант із довгим носом і грубшою підошвою. Кожна пара таких черевиків коштує 150 євро.
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