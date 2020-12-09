У Лондоні відкрили виставку ексклюзивних сумок [ Редактировать ]
Від раритетів до ультрадизайнерських. У Лондоні відкрили виставку ексклюзивних сумок. Серед трьохсот експонатів - портфель Вінстона Черчиля і клатч Кері Бредшоу, героїні відомого телесеріалу. Експозицію поділили на три тематичні секції - дизайн, функціональність і статус.
Тут можна побачити, як мінялась мода і застосування речей серед жінок та чоловіків. Є і сучасні зразки, наприклад сумка, яку створив художник Деміен Хьорст, у витворі він використав справжніх комах.
Люсіа Саві, куратор виставки:
Сподіваюсь, люди відвідають виставку і трохи змінять своє уявлення про сумки. Адже це універсальний аксесуар, не тільки жіночий. Ми також показали, що ці речі можуть бути і суто практичними, і виключно частиною образу, своєрідним продовженням особистості, разом з одягом чи взуттям.
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