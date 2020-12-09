Від раритетів до ультрадизайнерських. У Лондоні відкрили виставку ексклюзивних сумок. Серед трьохсот експонатів - портфель Вінстона Черчиля і клатч Кері Бредшоу, героїні відомого телесеріалу. Експозицію поділили на три тематичні секції - дизайн, функціональність і статус.

Тут можна побачити, як мінялась мода і застосування речей серед жінок та чоловіків. Є і сучасні зразки, наприклад сумка, яку створив художник Деміен Хьорст, у витворі він використав справжніх комах.

Люсіа Саві, куратор виставки: