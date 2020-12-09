Рано утром в среду, 9 декабря, в центре Полтавы загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания на улице Соборности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила спасателям в 4:30. Пожар возник на летней площадке кафе и распространился на само здание. Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров.

К 9:30 пожар был локализован к 9:15, спасатели продолжают тушить огонь. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщает, что огонь вспыхнул в ресторане "Террасса", а потом перекинулся на ночной клуб "Версаль" и караоке-бар "Граммофонъ". Все эти заведения размещены в бывшем Доме дворянского собрания 1810 года постройки. В советские времена там располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского.

Огонь уничтожил центральную и правую часть исторического здания, а кровлю над левой частью дома удалось спасти. "Версаль", "Граммофонъ" и "Террасса" выгорели полностью, а магазины на первом этаже практически не пострадали.

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